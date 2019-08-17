Сильный ливень обрушился на Сочи

Утром в субботу на Сочи обрушился сильный ливень. Местные жители делятся в соцсетях фотографиями и видео потопа.

В субботу в центре Сочи прошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе, передает РИА «Новости».

С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. По прогнозам основной удар стихии придется на Лазаревский район.

Власти уже подготовились к возможной эвакуации жителей. Мэр распорядился свернуть все палаточные лагеря вблизи рек.

«Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Мониторинговые группы проверяют обстановку. Жизнеобеспечение города не нарушено. В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало», – сказал представитель администрации Сочи.

Тем временем в соцсетях начали появляться видеоролики, на которых видно, что машины с трудом едут по дорогам города из-за потоков воды.

Из-за непрерывных дождей подтоплены автодороги в Центральном и Хостинском районах, а также микрорайонах Бытха, Ареда, на улице Горького. Кроме того, подтоплен участок федеральной трассы Джубга – Сочи в поселке Вардане, передает РЕН ТВ.