Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.

По данным Bloomberg, Китай еще ни разу за более чем десять лет не отказывался от обязательств перед Каракасом в области закупок нефти. Отмена планов на август не означает полной остановки закупок Пекином углеводородов у Венесуэлы, передает ТАСС.

По подсчетам Bloomberg, в 2019 году Китай ежедневно импортировал из Венесуэлы 339 тыс. баррелей нефти. Как правило, транспортировку сырья осуществляли CNPC и ее дочерние компании.

Напомним, 5 августа президент США Дональд Трамп своим указом «заблокировал» любые активы Венесуэлы, «которые уже находятся или окажутся в юрисдикции США, а также активы, контроль над которыми получили или получат в будущем граждане и компании США». Санкции распространяются на активы ЦБ Венесуэлы и нефтяную компанию PDVSA.

В Совфеде указ Трампа по Венесуэле назвали «международным бандитизмом».

Венесуэла решила ответить на американские санкции удвоением добычи нефти.

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