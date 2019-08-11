Венесуэла решила ответить на американские санкции удвоением добычи нефти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге против экономической блокады со стороны США призвал существенно увеличить добычу в стране нефти, чтобы решить социальные задачи в условиях действия американских санкций.

«Мы должны создавать собственные источники богатства... повысить эффективность PDVSA, повысить добычу нефти. Если мы достигли (добычи) более чем в 1 млн баррелей, то мы должны поставить большую задачу – достичь в конце года добычи в 2 млн баррелей (в день) нефти – богатства Венесуэлы для его инвестирования в здравоохранение, образование, строительство жилья, в продукты питания», – приводит РИА «Новости» слова Мадуро.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп своим указом «заблокировал» любые активы Венесуэлы, «которые уже находятся или окажутся в юрисдикции США, а также активы, контроль над которыми получили или получат в будущем граждане и компании США». Санкции распространяются на активы ЦБ Венесуэлы и нефтяную компанию PDVSA.

В Совфеде указ Трампа по Венесуэле назвали «международным бандитизмом».

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