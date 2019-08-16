Минтруд предложил повысить МРОТ

Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий проект ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Размер МРОТ может вырасти уже с 1 января 2020 года. В начале 2019 года уровень минимального размера зарплаты установили на уровне в 11 290 рублей.

Таким образом, МРОТ планируется поднять на 7,4%. Отмечается, что законопроект Минтруда приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года.

Ранее Росстат подсчитал, что число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года.

Минтруд, комментируя данные Росстата, сообщил, что объем поддержки семей с детьми в 2018 году существенно увеличился.