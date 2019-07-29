Росстат подсчитал уровень бедности в России

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29 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему не тушат лесные пожары в Сибири

Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихиейФото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населенных пунктов, а их тушение – бессмысленным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Кто и как сейчас борется с огненной стихией?  Подробности...
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Украинская «Буря» в Донбассе обречена на провал

Гибель Сербской Краины стала уроком не только для Украины, но и для России тожеФото: Chris Helgren/Reuters
Украина вновь обсуждает «хорватский сценарий» для решения «донбасской проблемы». И понятно, почему обсуждает: с точки зрения украинских националистов и других моральных уродов, он стал бы идеальным выходом из ситуации. Но что именно предполагает «хорватский сценарий»? И почему Киеву стоило бы о нем забыть, пока хуже не стало? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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От впадения в детство американской элиты становится страшно

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Допрос спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США выглядел странно. Самое страшное открытие, которое сделали конгрессмены и простые американцы, состоит в том, что никто толком не знает, кто же вмешался в выборы 2016 года. Подробности...

Неистребимость истины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Годовщина Крещения Руси была отмечена грандиозным – около трехсот тысяч участников – крестным ходом Украинской православной церкви. Это огромная радость для всех нас – для всех наследников Крещения, совершенного святым князем Владимиром. Подробности...
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Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда вы видите особо громкого прогрессора, поучающего окружающих гендерной или расовой морали, знайте – вы видите вчерашнего куклуксклановца, расиста и мизогина. И по-другому не бывает. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Росстат подсчитал уровень бедности в России

                 29 июля 2019, 17:39
              Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Росстата, подсчитавшего численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Парадоксально, но ситуация с бедностью с 2018 года началась улучшаться. И к концу года ожидается снижение числа бедных.

              Уровень бедности в первом квартале 2019 года составил 14,3%. Таковы свежие данные Росстата. Это на 0,4% больше, чем в первом квартале прошлого года, когда уровень бедности оценивался в 13,9%. Получается, что число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года.

              На самом деле, увеличение уровня бедности не означает, что ситуация с уровнем жизни в России значительно ухудшилась. Причина в том, что Росстат считает бедными тех, у кого официальные денежные доходы ниже региональной величины прожиточного минимума (МРОТ). Поэтому для понимания динамики уровня бедности важно изменение МРОТ, а также уровня инфляции. Оба этих показателя не стояли на месте.

              «Грубо говоря, если бы прожиточный минимум подняли на уровень инфляции, то мы имели бы совсем иные данные – примерно соответствующие первому кварталу 2018 года»,

              – поясняет данные статистики директор центра конъюнктурных исследований НИИ ВШЭ Георгий Остапкович.

              Однако величина прожиточного минимума была увеличена в полтора раза выше, чем оказался уровень инфляции. Так, МРОТ увеличился с 10 038 рублей в первом квартале 2018 года до 10 753 рублей. Рост «минималки» составил 7,12% против роста инфляции на 5,2% в первом квартале в годовом выражении. Отсюда получилось, что выросло и число бедных. На самом деле, за счет увеличения МРОТ расширилась граница определения тех, кто находится за чертой бедности.

              Также надо учитывать, что квартальные показатели уровня бедности являются менее показательными, чем годовые. А первый квартал всегда является самым слабым, так как много праздников и нет годовых выплат. В итоге уровень бедности в первом квартале традиционно получается наибольшим.

              «Первый квартал каждого года является самым низкодоходным в году. Например, в 2015, 2016 и 2017-м уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель. Поэтому делать системные выводы на основании данных за первые три месяца неправильно»,

              – говорит Остапкович.

              Для оценки лучше использовать годовой доход, который более корректно отражает реальную ситуацию. Так, по годовым данным видно улучшение ситуации в 2018 году. Если в 2015-2017 годах уровень бедности в России в годовом выражении составлял 13,2-13,3%, то в прошлом году он сократилось до 12,9%. Число бедных снизилось с 19,5 млн (в 2015-2016 гг.) до 18,9 млн человек в 2018 году.

              «В прошлом году были лучшие итоговые показатели по росту уровня жизни и доходов населения за последние 3-4 года», – говорит Остапкович. «Незначительное, но все же улучшение ситуации мы видим с возможностями домохозяйств. Например, уменьшилось число семей, испытывающих сложности даже с оплатой коммунальных услуг, незначительно увеличилось число семей, которые обладают достаточным достатком для текущих трат», – добавляет эксперт из ВШЭ.

              При этом, если смотреть только на первый квартал, то в 2015-2017 годах уровень бедности фиксировался выше 15%. Например, в первом квартале 2015 года он составил целых 15,9%, но в четвертом квартале снизился до 10%. В первом квартале 2016 года уровень бедности был 16%, а в четвертом квартале – уже 10,1%. В 2017 этот показатель был 15% в начале год и снизился до 9,9% к концу года.

              В этом плане первый квартал 2018 года с уровнем бедности в 13,9% также стал наилучшим за последние годы (как и в целом ситуация по году) и к концу года стал ниже 10%. Все это говорит об улучшении ситуации с доходами. В этом году в случае снижения инфляции до прогнозного уровня число россиян с доходами ниже МРОТ также должно резко уменьшиться к концу года, прогнозируют эксперты  Росстата.


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