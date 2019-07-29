Росстат подсчитал уровень бедности в России

Число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Росстата, подсчитавшего численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Парадоксально, но ситуация с бедностью с 2018 года началась улучшаться. И к концу года ожидается снижение числа бедных.

Уровень бедности в первом квартале 2019 года составил 14,3%. Таковы свежие данные Росстата. Это на 0,4% больше, чем в первом квартале прошлого года, когда уровень бедности оценивался в 13,9%. Получается, что число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года.

На самом деле, увеличение уровня бедности не означает, что ситуация с уровнем жизни в России значительно ухудшилась. Причина в том, что Росстат считает бедными тех, у кого официальные денежные доходы ниже региональной величины прожиточного минимума (МРОТ). Поэтому для понимания динамики уровня бедности важно изменение МРОТ, а также уровня инфляции. Оба этих показателя не стояли на месте.

«Грубо говоря, если бы прожиточный минимум подняли на уровень инфляции, то мы имели бы совсем иные данные – примерно соответствующие первому кварталу 2018 года»,

– поясняет данные статистики директор центра конъюнктурных исследований НИИ ВШЭ Георгий Остапкович.

Однако величина прожиточного минимума была увеличена в полтора раза выше, чем оказался уровень инфляции. Так, МРОТ увеличился с 10 038 рублей в первом квартале 2018 года до 10 753 рублей. Рост «минималки» составил 7,12% против роста инфляции на 5,2% в первом квартале в годовом выражении. Отсюда получилось, что выросло и число бедных. На самом деле, за счет увеличения МРОТ расширилась граница определения тех, кто находится за чертой бедности.

Также надо учитывать, что квартальные показатели уровня бедности являются менее показательными, чем годовые. А первый квартал всегда является самым слабым, так как много праздников и нет годовых выплат. В итоге уровень бедности в первом квартале традиционно получается наибольшим.

«Первый квартал каждого года является самым низкодоходным в году. Например, в 2015, 2016 и 2017-м уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель. Поэтому делать системные выводы на основании данных за первые три месяца неправильно»,

– говорит Остапкович.

Для оценки лучше использовать годовой доход, который более корректно отражает реальную ситуацию. Так, по годовым данным видно улучшение ситуации в 2018 году. Если в 2015-2017 годах уровень бедности в России в годовом выражении составлял 13,2-13,3%, то в прошлом году он сократилось до 12,9%. Число бедных снизилось с 19,5 млн (в 2015-2016 гг.) до 18,9 млн человек в 2018 году.

«В прошлом году были лучшие итоговые показатели по росту уровня жизни и доходов населения за последние 3-4 года», – говорит Остапкович. «Незначительное, но все же улучшение ситуации мы видим с возможностями домохозяйств. Например, уменьшилось число семей, испытывающих сложности даже с оплатой коммунальных услуг, незначительно увеличилось число семей, которые обладают достаточным достатком для текущих трат», – добавляет эксперт из ВШЭ.

При этом, если смотреть только на первый квартал, то в 2015-2017 годах уровень бедности фиксировался выше 15%. Например, в первом квартале 2015 года он составил целых 15,9%, но в четвертом квартале снизился до 10%. В первом квартале 2016 года уровень бедности был 16%, а в четвертом квартале – уже 10,1%. В 2017 этот показатель был 15% в начале год и снизился до 9,9% к концу года.

В этом плане первый квартал 2018 года с уровнем бедности в 13,9% также стал наилучшим за последние годы (как и в целом ситуация по году) и к концу года стал ниже 10%. Все это говорит об улучшении ситуации с доходами. В этом году в случае снижения инфляции до прогнозного уровня число россиян с доходами ниже МРОТ также должно резко уменьшиться к концу года, прогнозируют эксперты Росстата.