Украинские СМИ поверили в назначение Раши Сраки послом в России

Ряд украинских СМИ поверили в новость сатирического издания о том, что Словения назначила своим послом в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака (Raša Sraka).

Соответствующие материалы опубликовали украинские издания «Знай.ua», «Главное» и Champion. Издание «Главком» также опубликовало новость, позднее внеся в нее исправления.

Источником «новости» стало ИА «Панорама» – сатирическое интернет-издание. В шуточном сообщении говорится, что о якобы назначении Сраки послом в России сообщает сайт МИДа Словении. В действительности ресурс такого сообщения не публиковал.

«Министр иностранных дел» Словении Душан Сралькович (настоящего главу МИД страны зовут Миро Церар) якобы рассказал, что Сраку выбрали на дипломатическую должность не случайно: «У Раши очень удачное имя – по-английски это слово переводится как «Россия».

В статье имени «министра» Сральковича также говорится, что у Раши «много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт».

Раша Срака – реальная словенская дзюдоистка. Родилась 10 октября 1979 года в Любляне. Чемпионка Европы 2003 года по дзюдо, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы.