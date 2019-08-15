Сроки запуска ExoMars-2020 сдвинули после неудачных испытаний

Сроки запуска российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции парашютной системы, сообщил Роскосмос.

«Запуск миссии ExoMars-2020 запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля – 13 августа 2020 года с прибытием на Марс в марте 2021 года», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что на данный момент проходят работы с европейским марсоходом «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin) и российской посадочной платформой «Казачок».

«Они будут установлены внутри десантного модуля и доставлены на Марс перелетным модулем после запуска с помощью российской ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» с космодрома Байконур», – отмечается в сообщении.

Напомним, испытание парашютной системы для посадочной платформы российско-европейской миссии ExoMars-2020, проведенное 5 августа, потерпело неудачу.

В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс-2020». В марте 2019 года НАСА провело испытания марсохода, который отправится на Красную планету в 2020 году.