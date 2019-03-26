В НАСА протестировали марсоход для миссии 2020 года

Первые тесты будущего марсохода, который отправится на Марс летом 2020 года, прошли успешно, сообщили ведущие инженеры НАСА.

Главная миссия будущего марсохода состоит в том, чтобы добыть свидетельства жизни на Красной планете в прошлом. Для этого аппарат оборудуют современной техникой, которая поможет ему в исследовании планеты, передает «Ридус».

Кроме стандартных инструментов аппарат получит приборы, позволяющие провести испытания новых методов производства кислорода из углекислого газа, содержащегося в атмосфере Марса.

В данный момент инженеры НАСА проводят испытания марсохода.

Отмечается, что для выполнения миссии машине нужно будет добраться до места работы в кратере Езеро. Весь процесс посадки и подготовки должен занять не более семи минут, потому ученые занимаются репетицией посадки.

Процесс будет контролироваться дистанционно, и компьютеру аппарата придется за это время выполнить в общей сложности 27 тыс. различных операций и расчетов, чтобы безопасно посадить марсоход, весящий больше тонны.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что в России создали макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс-2020».

В марте 2017 года Европейское космическое агентство (ЕКА) рекомендовало две области на Марсе для посадки марсохода и посадочной платформы совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» – в этих зонах находилось значительное количество воды в период ранней истории планеты.

До этого ЕКА одобрило дополнительное финансирование совместного с Россией проекта «ЭкзоМарс-2020» на сумму 400 млн евро.