Испытание парашютной системы для мисси «ЭкзоМарс-2020» обернулось неудачей

Испытание парашютной системы для посадочной платформы российско-европейской миссии ExoMars-2020 («ЭкзоМарс-2020»), проведенное 5 августа, потерпело неудачу, заявили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Как сообщает организация, в начале испытаний, проводившихся 5 августа, парашют раскрывался правильно «однако повреждения купола, как и в предыдущий раз, наблюдались еще до его полного раскрытия», – уточняется в сообщении, передает РИА «Новости».

В ЕКА заявили, что работают над устранением неполадок и готовятся к проведению новых испытаний. В организации отметили, что будут собирать данные о ходе испытания, чтобы установить и устранить причину неудачи.

Предыдущие испытания прошли 28 мая, в тот раз тестовый модуль сбросили с высоты 29 км с гелиевого стратосферного шара, однако, несмотря на то, что механизмы развертывания были активированы правильно, оба основных парашютных купола оказались повреждены.

В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс-2020». В марте 2019 года НАСА провело испытания марсохода, который отправится на Красную планету в 2020 году.