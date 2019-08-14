Офис Зеленского не стал объяснять заявление об обстрелах домов в Донбассе

Офис Владимира Зеленского дал ответ на запрос генпрокуратуры Украины по поводу заявления пресс-секретаря украинского президента Юлии Мендель об обстрелах домов в Донбассе со стороны украинских силовиков.

ГПУ интересуется, есть ли у офиса президента доказательства озвученной информации. Также ГПУ хочет понять, выражала ли Мендель личную точку зрения или точку зрения президента, пишет «theБабель».

В ответ на обращение о предоставлении официальной информации офис Зеленского заявил, что не обладает «запрашиваемой информацией». Ответ генпрокуратуре подписан замглавы офиса Русланом Рябошапкой, передает ТАСС.

Напомним, Мендель вызывали на допрос в связи с ее заявлением на телевидении о том, что украинские силовики обстреливают мирное население в Донбассе.

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