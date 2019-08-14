Политолог: На дебатах Беглов выигрышно смотрелся на фоне остальных кандидатов

«Беглов пришел с большой программой. Он понимал, о чем говорить: о бюджете, о развитии города. Его оппоненты забыли, зачем пришли, и устроили между собой перепалку», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Он уверен, что участие в дебатах врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова прибавит ему голосов избирателей.

Политолог Марат Баширов из Института коммуникационного менеджмента считает, что на теледебатах с участием кандидатов на должность главы Санкт-Петербурга убедительнее всех смотрелся врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, который выступил с реальной программой развития города.

«Беглов сразу сказал, что будет участвовать в этих дебатах. Это было абсолютно правильное решение, потому что они показали разительный контраст между кандидатами. С одной стороны, они очень содержательные. Беглов пришел с большой программой. Он понимал, о чем говорить: о бюджете, о развитии города. Его оппоненты забыли, зачем пришли, и устроили между собой перепалку», – рассказал эксперт.

В то же время политолог отметил, что все кандидаты говорили том, что нужно сделать для родного города, и было видно, что все они «радеют за Санкт-Петербург». «Само по себе проведение дебатов – это хорошо. Выигрывают в первую очередь горожане. Также выиграла сама избирательная кампания. На этих дебатах не было жесткого формата, когда каждому участнику дается по пять минут на выступление и нельзя перебивать друг друга. Здесь был более свободный формат. Санкт-Петербург – это город старых демократических традиций», – считает политолог.

По его прогнозу, участие в дебатах добавит голосов Беглову на предстоящих в сентябре выборах, кроме этого, больше людей будут принимать решение более осознанно. «Я бы обратил внимание на то, как все снималось. Это немного напоминало первые дебаты 90-х годов, когда все внимательно смотрели их. Возникло ощущение ностальгии от просмотра этих дебатов», – подытожил Марат Баширов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, дебаты кандидатов на должность губернатора Санкт-Петербурга состоялись во вторник. Беглов уделил особое внимание теме формирования бюджета развития Северной столицы. Он представил программу действий из тысячи страниц, в результате исполнения которой Петербург должен стать комфортным, социальным, «умным», открытым.

В дискуссии участвовали все четыре кандидата. Кроме Беглова, это были кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов и Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия».