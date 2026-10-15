Tекст: Дарья Григоренко

Стивен Сигал принял участие во встрече с молодежью по приглашению атамана Центрального казачьего войска Андрея Фадюхина, сообщается в Telegram-канале войскового казачьего общества.

Актер рассказал, что хорошо знаком с традициями казаков, а также упомянул о своих навыках верховой езды и владения саблей. Он пожелал молодежи мужества и удачи.

«Я хотел бы поприветствовать присутствующую молодежь и сказать, что я желаю вам мужества, удачи и надеюсь, что вы сможете продолжить казачьи традиции, сможете защищать нашу страну, нашего президента и успехов вам в этом!» – заявил Сигал.

В завершение мероприятия атаман подарил гостю казачью шашку, кубанку и несколько книг о российском казачестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Бурятии со Стивеном Сигалом обсудили съемки сериала о Чингисхане.

В прошлом месяце актер выразил желание попросить работу у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он назвал президента Владимира Путина величайшим мировым лидером.