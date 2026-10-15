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Стивен Сигал встретился с казачьей молодежью
Американский актер Стивен Сигал посетил форум «Молодежный казачий круг», где встретился с казачьей молодежью и получил в подарок традиционные атрибуты.
Стивен Сигал принял участие во встрече с молодежью по приглашению атамана Центрального казачьего войска Андрея Фадюхина, сообщается в Telegram-канале войскового казачьего общества.
Актер рассказал, что хорошо знаком с традициями казаков, а также упомянул о своих навыках верховой езды и владения саблей. Он пожелал молодежи мужества и удачи.
«Я хотел бы поприветствовать присутствующую молодежь и сказать, что я желаю вам мужества, удачи и надеюсь, что вы сможете продолжить казачьи традиции, сможете защищать нашу страну, нашего президента и успехов вам в этом!» – заявил Сигал.
В завершение мероприятия атаман подарил гостю казачью шашку, кубанку и несколько книг о российском казачестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Бурятии со Стивеном Сигалом обсудили съемки сериала о Чингисхане.
В прошлом месяце актер выразил желание попросить работу у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Он назвал президента Владимира Путина величайшим мировым лидером.