Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.5 комментариев
КНДР испытала два типа крылатых ракет с подводной лодки
Пхеньян провел испытательные пуски двух типов крылатых ракет с подводной лодки в Японское море на фоне напряженности в отношениях с Сеулом.
Испытания прошли в среду без какого-либо негативного влияния на безопасность соседних стран, передает France Presse со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отношения между КНДР и Южной Кореей обострились после взрыва мины 21 сентября в контролируемой Сеулом демилитаризованной зоне. В результате инцидента пострадали три южнокорейских солдата.
После этого происшествия обе страны активизировали испытания модернизированных ракетных технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КНДР провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты. В понедельник северокорейские ракеты преодолели более 900 км в ходе очередного пуска. Соединенные Штаты сочли новые испытания Пхеньяна безопасными.