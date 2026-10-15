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Жертвами крушения самолета в США стали ребенок и пять взрослых
ABC: Шесть человек погибли при крушении самолета в штате Висконсин
В американском штате Висконсин потерпел крушение самолет Piper PA-46, жертвами авиакатастрофы стали пять взрослых и один ребенок.
Воздушное судно совершало рейс из Кеноши в Меномони. Во время полета пилот сообщил диспетчеру об обледенении и запросил снижение. Получив одобрение, он начал снижаться, после чего самолет пропал с радаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.
«В результате поисковой операции все шесть человек, находившихся на борту самолета, были обнаружены мертвыми на месте происшествия», – сообщили в офисе шерифа округа Саук.
В настоящее время следователи работают над установлением обстоятельств крушения. Ожидается, что предварительный отчет будет готов в течение 30 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Соединенных Штатах произошли две за сутки авиакатастрофы.
Семьи жертв крушения над Вашингтоном обвинили армию США в бездействии.