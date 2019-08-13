Действующий глава Петербурга впервые принял участие в предвыборных дебатах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник принял участие в первых предвыборных дебатах кандидатов в губернаторы города, обсудив формирование бюджета развития Северной столицы.

В дискуссии, которая транслировалась на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», а также по «Радио России», приняли участие все четыре кандидата. Им предоставили равное количество времени для выступлений, очередность которых определил жребий. Первым высказался кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, затем кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов, за ним врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а завершала цикл Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», передает ТАСС.

Как отметил во время дебатов кандидат Амосов, в этот раз жителям Петербурга предоставили реальный выбор. «Перед вами четыре человека, представляющие разные политические силы: есть коммунист Бортко, есть демократ Амосов, социал-демократ Тихонова, есть представитель действующей власти. У вас есть реальный выбор – это настоящие выборы, такого у нас не было больше 15 лет», – сказал он, приглашая горожан на выборы 8 сентября.

Во время дебатов в числе главных мер по улучшению бюджетной политики в Петербурге кандидаты назвали развитие промышленности, усиление контроля над расходованием средств, борьбу с коррупцией.

В рамках дебатов Беглов представил свою программу действий из тысячи страниц, в результате исполнения которой Петербург должен стать комфортным, социальным, «умным», открытым.

Он признал, что «в городе накопилось огромное количество проблем, их надо решать». При этом он отметил, что за последний год многое удалось сделать в сфере социальной, экономической и бюджетной политики – проведена работа по сдерживанию роста тарифов, обеспечен бесплатный проезд для пенсионеров в электричках, введен институт социальных участковых; в сентябре готовятся к вводу три станции метро и новая линия скоростного трамвая, ремонтируют дороги. В сфере благоустройства идет подготовка к зиме – закуплена дополнительная техника для уборки, утверждены проекты новых общественных пространств, в том числе арт-парка на набережной в центре города. Петербург получил дополнительное федеральное финансирование в размере 10,6 млрд рублей на выкуп социальных объектов, и до конца года, по словам Беглова, городу будет выделено еще 35 млрд рублей.

По мнению Беглова, «как минимум 15% средств бюджета нужно направлять на развитие, а в дальнейшем увеличивать процент».

Бортко в своем выступлении отметил, что нужно в принципе «изменить саму систему управления городом». Конкретные меры он не перечислил, сославшись на то, что они указаны в его опубликованной программе.

В то же время кандидаты сошлись во мнении в вопросе поддержки городских предприятий. «Один из важных вопросов – поддержка промышленности, поддержка малого и среднего предпринимательства. Безусловно, надо развивать нашу особую экономическую зону, нужно создавать условия для привлечения «умных» инвестиций, создания высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест. Нужно продвигать продукцию, которую производят наши предприятия, в другие регионы и на международные рынки», – сказал Беглов.

Тихонова высказала мнение, что «город должен инвестировать в существующие промышленные и социальные объекты и стремиться к полной занятости населения». Она предложила помогать предприятиям путем государственных закупок их продукции и наладить производство гражданской продукции на заводах ОПК.

Амосов также считает, что «развивать экономику – это самое главное, потому что будут доходы у людей, у предприятий – будут доходы и у бюджета Петербурга». По его мнению, «развивать нужно прежде всего частный бизнес». В то же время кандидат отметил, что важно повысить контроль за финансированием и выполнением государственно-частных проектов, чтобы избежать проявлений коррупции. «Нам надо развивать рынок, контрольные механизмы, надо ставить власть под контроль людей», – сказал Амосов.

По мнению Беглова, чтобы уменьшить коррупцию, нужно уменьшить влияние человеческого фактора.

Беглов также подтвердил, что считает реальными озвученные им ранее планы об увеличении доходной части бюджета до 1 трлн рублей, которые Амосов назвал «мечтами». «Можно кому-то и помечтать, а кому-то надо засучить рукава и просто начинать работать: работать интенсивно, налаживать коммуникации с федеральным центром, плотно работать на государственных программах, национальных проектах, развивать отношения с министерствами, ведомствами, которые включали бы в свои проекты развитие различных отраслей городского хозяйства», – сказал Беглов.

Бортко во время дебатов высказал уверенность, что он бы распорядился триллионом более эффективно и сделал бы на эти деньги бесплатный электротранспорт.

Как считает Тихонова, в вопросе управления городскими финансами «не нужно бояться дефицитного бюджета, не нужно пытаться сначала накопить триллион, а потом его тратить – нужно сейчас вкладывать средства, но делать это разумно». По ее мнению, надо изменить основной принцип формирования бюджета, чтобы расходы формировали доходы.

Новые дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга намечены на 20 августа.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.