Вашингтон захотел поддержать Brexit без соглашения с ЕС

Вашингтон готов поддержать решение Лондона выйти из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон.

Болтон, который находится с визитом в Великобритании, заявил, что «если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его», передает Deutsche Welle.

«Мы хотим быть полезными в вопросе Brexit», – добавил он.

Болтон в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил возможность заключения торговой сделки между двумя странами после Brexit.

«Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее», – указал советник американского лидера.

По его словам, Лондон и Вашингтон могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.

Болтон и Джонсон также обсудили вопросы по Ирану, протесты в Гонконге и перспективы развития сетей 5G, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что Джон Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Джонсона.

Ранее стало известно, что Британия потребовала от ЕС изменить сделку по Brexit.