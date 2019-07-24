Борис Джонсон официально вступил в должность премьера Британии после того, как прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II.

Британский монарх, принимая нового премьера, поручила ему сформировать правительство, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

После церемонии Джонсон направится в лондонскую резиденцию премьеров, где выступит с речью в качестве главы правительства.

Ранее сообщалось, что кортеж Джонсона на въезде в Букингемский дворец пытались заблокировать экологические активисты.

В среду Букингемский дворец также посещала предшественник Джонсона Тереза Мэй, она сообщила Елизавете II о своей отставке.

Газета ВЗГЛЯД изучала, с какими проблемами придется столкнуться Джонсону на посту премьера Британии.