Тереза Мэй официально сложила полномочия премьера Британии

Тереза Мэй официально покинула пост премьера Британии после передачи прошения об отставке королеве Елизавете II.

Мэй в среду прибыла в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве, чтобы оповестить о своем решении, передает ТАСС.

Тереза Мэй руководила правительством с июля 2016 года, 23 июля стало известно об избрании Бориса Джонсона главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.

Мэй сообщала, что рада передать полномочия Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД изучала, с какими проблемами придется столкнуться Джонсону на посту премьера Британии.