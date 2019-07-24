Мэй заявила, что рада передать пост премьера Джонсону

Глава британского правительства Тереза Мэй во время последней сессии ответов на вопросы парламентариев заявила, что рада передать полномочия бывшему главе МИД Борису Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из Евросоюза.

«Я рада отдать правление новому лидеру Консервативной партии и будущему премьеру, который работал в моем кабинете министров, и который, будучи консерватором и следуя обязательствам в соответствии с манифестом Консервативной партии, предан задаче выполнить волю народа, выраженную в 2016 году», – сказала Мэй, передает РИА «Новости».

Кроме того, Мэй порекомендовала лидеру оппозиции Джереми Корбину последовать ее примеру и покинуть свой пост. «Как лидер партии, принявший тот факт, что мое время закончено, говорю, что, возможно, пришло время и лидеру оппозиции сделать то же самое», – сказала она.

Ее коллеги по парламенту, включая Корбина не избежали критики в адрес уходящего премьера, но отметили ее чувство долга и преданность своей работе. Мэй, в свою очередь, отметила, что после аудиенции у королевы Елизаветы II продолжит служить стране «как обычный парламентарий, представляющий округ Мэйденхед».

Лейбористская партия в настоящее время расколота, Корбин не пользуется доверием многих членов партии. Кроме того, партию сотрясают скандалы, главный из которых связан с антисемитскими высказываниями ряда ее высокопоставленных представителей.

7 июня Мэй ушла в отставку. Во вторник, 23 июля, стало известно об избрании Джонсона главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. Газета ВЗГЛЯД изучала, с какими проблемами придется столкнуться Джонсону на посту премьера Британии.