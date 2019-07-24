Активисты попытались закрыть въезд кортежа Джонсона в Букингемский дворец

Активисты экологических движений пытались закрыть въезд кортежу Бориса Джонсона в Букингемский дворец.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

23 июля стало известно об избрании Бориса Джонсона главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. В среду Тереза Мэй приехала в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве, чтобы оповестить о своей отставке.