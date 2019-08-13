Британия потребовала от ЕС изменить сделку по Brexit

Если Евросоюз не согласится изменить сделку по Brexit, Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.

Джонсон готов «честно вести переговоры о поиске альтернативы» достигнутым договоренностям, но подчеркнул, что нынешнюю сделку парламент Великобритании уже три раза отверг, передает ТАСС.

Если ЕС продолжит утверждать, что изменение сделки невозможно, то Лондону «придется выйти без сделки 31 октября», сообщила пресс-служба британского премьера.

9-10 августа ComRes провела опрос среди 2 тыс. 11 совершеннолетних граждан Великобритании, из результатов которого следует, что большинство жителей страны поддерживает готовность Джонсона «любым способом» вывести страну из ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.