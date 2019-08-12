Представители Гатчинской епархии лично извинились перед матерью за историю с крещением

Представители Гатчинской епархии лично принесли свои извинения матери ребенка, грубо крещеного игуменом Фотием, сообщили в пресс-службе епархии.

«Состоялась встреча секретаря епархии, протоиерея Владимира Глазунова, духовника Михаила Юримского и мамы мальчика. Говорили о случившемся. От лица епархии и архиерея (епископа Митрофана) Владимир Глазунов принес матери извинения за такой казус», – сказали в пресс-службе, передает «Интерфакс».

В воскресенье стало известно об инциденте в Мариенбургской церкви в Гатчине. Игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери. Впоследствии Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.

Гатчинская епархия приняла решение отстранить игумена от служения на год. Также там принесли извинения семье и выразили надежду, что действия Фотия не помешают духовной жизни ребенка и его семьи.

В комиссии Общественной палаты по поддержке семьи газете ВЗГЛЯД сообщили, что действия игумена Фотия могут повлечь за собой юридические последствия.