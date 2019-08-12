Озвучено наказание для священника из Гатчины

Гатчинская епархия Русской православной церкви рассказала, как наказан игумен Фотий, который грубо обращался с годовалым ребенком во время крещения.

Игумен «запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения», сообщается на сайте епархии.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан извинился за «поведение клирика, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих».

В епархии выразили надежду, что действия игумена Фотия не помешают духовной жизни ребенка и его семьи.