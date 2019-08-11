Священник из Гатчины прокомментировал скандал с крещением ребенка

Игумен Фотий, отстраненный от священнослужения, прокомментировал скандал вокруг видео, на котором он грубо обращается с годовалым ребенком во время крещения.

«А что собственно случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет», – приводит его слова «Фонтанка».

Игумен заявил, что причиной скандала стали «повышенные эмоции мамы». «Она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению», – сказал священнослужитель.

«По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить», – добавил он.

Игумен сказал, что ребенка нужно окунать в купель, поскольку именно «погружательное» крещение считается настоящим. По его словам, поливать голову во время обряда можно якобы только в случае смертельной опасности.

«Я выполнил свой священнический долг», – объяснил Фотий.

Напомним, в воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Запись вызвала широкий общественный резонанс.

В РПЦ заявили, что шокированы видео с крещения в Гатчине. Там заверили, что «покрывать такое безумие никто не будет».