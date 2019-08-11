Под Петербургом священник травмировал ребенка во время крещения

Священник во время крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчинском районе Ленинградской области допустил жестокое обращение с годовалым ребенком. Местные власти начали проверку данного инцидента, сообщили в администрации Гатчинского района.

«Руководство администрации уже поставлено в курс данного инцидента. Мы разбираемся в ситуации, будем делать свои выводы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы администрации Гатчинского района.

Ранее в Сети появилось видео, на котором священник жестоко и грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих. Он также не отдает малыша матери, которая пыталась его забрать.

НТВ сообщает, что мать ребенка уже обратилась с заявлением в полицию.