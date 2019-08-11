В РПЦ шокированы «дикостью» во время крещения младенца в Гатчине

Видео с крещения в Гатчине шокировало профильный отдел Московского патриархата, заявил руководитель сектора приходского просвещения отдела иеромонах Геннадий (Войтишко). Он подчеркнул, что «покрывать такое безумие никто не будет».

«Все мы, кто занимается развитием приходского просвещения, и я, в частности, как руководитель этого направления в синодальном отделе религиозного образования и катехизации, просто шокированы произошедшим», – приводит его слова РИА «Новости».

Иеромонах подчеркнул, что после таких инцидентов все труды, направленные на приобщение семей к Богу, идут насмарку.

«Один неадекватный человек в священном сане может просто стать непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей, посмотревших такое видео», – заявил он.

Иеромонах Геннадий подчеркнул, что приобщение к Богу заключается не в красивых словах и церемониях, а в любви, теплом, сердечном, чутком отношении к людям. По его словам, в ситуации в Гатчине ничего подобного «просто нет», а есть «какая-то дикость и откровенный неадекват».

Он добавил, что искренне сочувствует ребенку, его ребенку и его воспреемникам (крестным). «Молюсь, чтобы эта ситуация не стала фатальной для их духовной жизни», – добавил он.

«Насколько я знаю, реакция епархиального руководства уже есть, и она очень жесткая, покрывать такое безумие никто не будет», – заключил сотрудник синодального отдела.

Сообщается, что игумен Фотий, проводивший обряд в Гатчине, был отстранен от священнослужения.

Напомним, в воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс.

В частности, на инцидент отреагировала телеведущая Ксения Собчак. «Какое адище! Он адекватный вообще? С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш», – написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».