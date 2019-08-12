Крестившего ребенка священника в Гатчино могут обвинить в побоях

Действия игумена Фотия могут повлечь за собой юридические последствия, заявили газете ВЗГЛЯД в комиссии Общественной палаты по поддержке семьи.

В воскресенье стало известно об инциденте в Мариенбургской церкви в Гатчине. Игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери. Впоследствии Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.

«С юридической точки зрения, если нанесены какие-то травмы, которые физически можно снять и описать, то действие будет квалифицировано как преступление, возможно, как побои», – считает первый зампред комиссии Юлия Зимова.

Еще один член комиссии Елена Альшанская полагает, что это заставит игумена понять, что бывает, когда мы не соизмеряем свои действия с реальностью.

«Родители все сделали правильно. Если человек грубо обращался с их ребенком и нанес ему увечья, с этим должна разбираться полиция. Не думаю, что есть какие-то каноны, после которых у детей должны оставаться ушибы. Будет проведена медицинская экспертиза, врачи заключат, действительно синяки получены в результате действий игумена», – сказала Альшанская, добавив, что если бы ссадин или синяков у ребенка не было, то полицейские попросту бы не приняли заявление.

Гатчинская Епархия приняла решение отстранить игумена от служения на год. Также там принесли извинения семье и выразили надежду, что действия Фотия не помешают духовной жизни ребенка и его семьи.