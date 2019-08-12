Агрессивная толпа в Кургане помешала скорой помочь больному

Врачи скорой помощи в Кургане смогли оказать помощь получившему серьезные травмы мужчине только со второго раза. Из-за агрессивного поведения толпы медики побоялись выходить из машины и обратились за помощью к силовикам.

Видео записала одна из участниц конфликта. Запись публикует «Ридус».

Издание сообщает, что прибывшая на вызов в отдаленный район города бригада медиков была встречена злыми и в основном нецензурными комментариями.

На видео слышно, как автор ролика нецензурно кричит в адрес врачей, отмечая при этом, что они находятся в трезвом состоянии.

«Так она в рацию свою говорит: «Мне угрожают». А ей просто с матом сказали: «Выйди да пошевелись!» Она дура или больная?» – говорит автор видео.

Сообщается, что медики вернулись через некоторое время в сопровождении сотрудников Росгвардии и подобрали пострадавшего.

Ежегодно в России происходят сотни нападений на сотрудников скорой помощи. Так, в мае несколько пьяных мужчин напали на медиков из бригады скорой помощи в Новочебоксарске в Чувашии. Ранее в Москве пьяный житель сломал нос фельдшеру скорой помощи. Кроме того, на медиков совершали вооруженные нападения.

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