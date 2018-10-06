Пьяный житель Москвы сломал нос фельдшеру скорой

В ночь на субботу на Лесной улице в центре Москвы пьяный мужчина сломал нос фельдшеру скорой, когда медик оказывал ему помощь, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

В пресс-службе ведомства сообщили РИА «Новости», что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и причинил себе телесные повреждения.

При оказании помощи он нанес удар фельдшеру скорой помощи. Медик обратился в больницу, пострадавшего также госпитализировали.

По данному факту проводится проверка.

В конце прошлого года полицейские объявили в розыск водителя Volkswagen Touareg, который в ходе конфликта напал на водителя скорой помощи в Люберцах.