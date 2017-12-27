Объявлен в розыск напавший на водителя скорой в Люберцах

Полицейские разыскивают водителя Volkswagen Touareg, который в ходе конфликта напал на водителя скорой помощи в Люберцах, сообщает ГУ МВД по Московской области.

Сигнал о нападении на водителя корой помощи, произошедшем у одного из домов на улице Инициативной в Люберцах, поступил в МВД 26 декабря, передает РИА «Новости».

Установлено, что между 54-летним водителем скорой помощи и водителем Volkswagen Touareg произошел конфликт, в результате которого сотрудник скорой получил травмы.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание злоумышленника», – заявили в полицейском главке Подмосковья.

Напомним, 4 декабря трое мужчин, обвиняемых в домогательстве до фельдшера скорой помощи в Саратове, получили по восемь лет колонии строгого режима.

До этого на севере Москвы, вблизи жилых домов на Белозерской улице, водитель автомобиля скорой помощи подвергся нападению хулиганов, одним из которых оказался сотрудник ОМВД Хорошево-Мневники столицы, находившийся не при исполнении служебных обязанностей.