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«Космическая связь» анонсировала появление интернета в российских самолетах
Волин сообщил о планах массового внедрения интернета в самолетах
Интернет на борту самолетов в России начнет массово внедряться к 2030 году вместе с массовым запуском отечественных воздушных судов. Таким мнением на международной конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания в РФ Satcomrus-2026 поделился гендиректор фгуп «Космическая связь» Алексей Волин.
Гендиректор фгуп «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что массовое внедрение интернета на борту отечественных самолетов планируется к 2030 году, передает ТАСС.
«Наш прогноз, что это начнет повсеместно внедряться по факту запуска в строй самолетов российского производства. Наш прогноз – к 2030 году должно начаться массовое внедрение интернета на борту отечественных воздушных судов», – сообщил Волин на конференции Satcomrus-2026.
Он пояснил, что иностранный авиапарк, используемый российскими компаниями, оснащен оборудованием зарубежных спутниковых операторов, которые ушли с рынка. Переустановить его сложнее, чем сразу выпускать отечественные самолеты с нужными системами.
Сейчас около тысячи самолетов ежедневно перевозят 300 тыс. пассажиров. По словам Волина, отсутствие спутниковой связи и интернета на борту грозит потерей конкурентоспособности российских авиакомпаний на глобальном рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» разработал комплекс цифровой связи для доступа в интернет на борту самолетов. Росавиация приступила к созданию специальных терминалов для оснащения воздушных судов. Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск спутникового интернета на внутренних рейсах в 2027 году.