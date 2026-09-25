Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!0 комментариев
Российские эксперты нашли уязвимости в системах Apple и Google
Positive Technologies обнаружила 11 уязвимостей в системах Apple и Google
В популярных операционных системах Apple и Google выявили 11 уязвимостей, позволявших хакерам с помощью NFC-меток тайно устанавливать приложения и получать доступ к личным данным.
«Эксперты Positive Technologies помогли Google и Apple устранить 11 уязвимостей. Две уязвимости в Android и Google Pixel получили высокую степень опасности и были устранены в сентябрьских обновлениях безопасности. Еще девять проблем были обнаружены в экосистеме Applе», – приводит сообщение компании ТАСС.
Недочеты в Android и Google Pixel позволяли злоумышленникам с помощью NFC-метки без ведома владельца загружать и запускать приложения.
Вторая проблема давала возможность уже установленным программам менять сетевые настройки смартфона, включая подключение к заданному Wi-Fi и изменение параметров прокси.
Девять уязвимостей в устройствах Apple касались повышения привилегий и защиты пользовательских данных. В macOS вредоносное приложение могло получить максимальные права, а другие ошибки открывали доступ к конфиденциальной информации. Еще один недостаток нашли в ядре операционных систем, что грозило сбоем устройства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новую версию вредоносной программы MacSync для кражи данных с компьютеров Apple.
Эксперты Positive Technologies ранее зафиксировали массовую атаку шпионского программного обеспечения DragonDoll на пользователей Android.
Американская корпорация Apple в августе разослала владельцам iPhone в 110 странах экстренные уведомления о возможной хакерской атаке.