Опубликовано видео избиения врачей скорой в Чувашии

В чувашском городе Новочебоксарске несколько пьяных мужчин напали на медиков из бригады скорой помощи, сообщила пресс-служба МВД России.

Четверо нападавших задержаны. В настоящее время по факту нападения на медиков проводится доследственная проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА «Новости».

«26 мая в 18.29 (совпадает с мск) в дежурную часть отдела МВД России по городу Новочебоксарску поступило сообщение о том, что неизвестные напали на работников бригады скорой медицинской помощи. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции участники инцидента были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также сообщается, что в социальные сети попало снятое на регистратор автомобиля скорой помощи видео.

На кадрах можно увидеть, как мужчина бьет сотрудника скорой. После того, как медик укладывает злоумышленника на землю, на него набрасываются еще несколько человек. В это время на помощь коллеге приходит другой сотрудник бригады скорой и отталкивает самого агрессивного.

В подписи к видео отмечалось, что инцидент произошел во время вызова врачей в одном из дворов города.