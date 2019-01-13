В Москве совершено вооруженное нападение на сотрудников скорой помощи

По данным очевидцев, на Люблинской улице на юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на сотрудников скорой помощи.

Нападавший был вооружен ножом. В полиции не подтвердили вооруженное нападение на врачей, однако заявили о дебоше на Люблинской улице, сообщает РЕН-ТВ.

В октябре в Москве пьяный житель сломал нос фельдшеру скорой помощи.