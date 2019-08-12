Стало известно о голодном беспределе ВСУ в Донбассе

Украинские военные в Донбассе не получили продовольственное обеспечение и грабят местных жителей, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Как сообщил Филипоненко со ссылкой на источники, комиссия военной службы правопорядка выяснила, что 46-ю бригаду ВСУ так и не поставили «на продовольственное довольствие», в связи с чем силовикам пришлось «самостоятельно обеспечивать себя продуктами».

Для этого военные «грабили местное население». По словам Филипоненко, жители населенного пункта Счастье «сообщили о четырех таких случаях за неделю», передает «Луганский информационный центр».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии украинской армии.

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