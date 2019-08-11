В Москве на машины расклеили стикеры с советом по поводу митингов

Жители московских Хамовников пожаловались на стикеры с призывом не брать детей на несанкционированные митинги, наклеенные неизвестными на лобовые стекла автомобилей.

Снимки опубликовала адвокат Анастасия Саморукова на своей странице в Facebook. Она уточнила, что стикеры расклеивали на машины во дворе дома в Хамовниках.

В конце июля жители Хамовников уже сообщали, что кто-то расклеил оппозиционные стикеры на лобовые стекла их авто.

Напомним, во время незаконных акций протеста произошло несколько скандальных ситуаций, связанных с детьми. В частности, сообщалось о том, как некий «отец с коляской» провоцировал правоохранителей. Другой участник акции прикрывался чужим ребенком, когда его пытались задержать.

Позднее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг с годовалым сыном и добровольно отдала его третьему лицу.

Адвокат Шота Горгадзе подчеркивал, что семейная пара, будучи готовой рисковать здоровьем своего ребенка, поступила аморально.

В субботу в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на мероприятие пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.