В Москве на машины расклеили стикеры с советом по поводу митингов

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Письма из Крыма разрушают иллюзии Украины о возвращении полуострова

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Жители крымского полуострова рассказали украинскому политику об изменениях с 2014 года, которые почувствовали они сами. И хотя есть и отрицательные моменты, на которые жалуются крымчане, многие не скрывают реальные улучшения. Как же изменилась жизнь простых жителей Крыма на фоне «европеизации» Украины?  Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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США пожалеют о появлении ВМС Китая в Персидском заливе

В тесном Ормузском проливе китайские фрегаты неизбежно сойдутся борт о борт с американцамиФото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renfroe
Пекин впервые в истории заявил о возможном участии в военно-морской коалиции. Причем речь идет о совместных действиях с США в Персидском заливе. Некоторые политики расценивают это как дипломатические игры. Однако если Пекин направит свои суда в залив, то это позволит ему уже в самом недалеком будущем существенно изменить свой военно-морской статус в мире. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Отличительная черта уличного либерала

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Так ведут себя гопники, шпана. Когда, налетев толпой, можно почувствовать себя сильным и смелым. Дай этим милым людям со светлыми лицами оружие, они и на проспекте Сахарова все кровью зальют. Подробности...
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Самый «нерусский» фильм Тарантино

Дмитрий Дабб, кинокритик
Новая работа мастера приговорена к огромной дистанции между американским и русским зрителем, даже если русский зритель тоже любит большие женские ступни, ручные огнеметы и артиста Ди Каприо. Подробности...
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За событиями в Киргизии стоит внешняя сила

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Интерес Вашингтона к Киргизии понятен – страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках. Которые через Киргизию можно ослабить, а то (при большой удаче) и развалить. Подробности...
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
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          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

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              В Москве на машины расклеили стикеры с советом по поводу митингов

              11 августа 2019, 19:08

              Текст: Ольга Никитина

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              Жители московских Хамовников пожаловались на стикеры с призывом не брать детей на несанкционированные митинги, наклеенные неизвестными на лобовые стекла автомобилей.

              Снимки опубликовала адвокат Анастасия Саморукова на своей странице в Facebook. Она уточнила, что стикеры расклеивали на машины во дворе дома в Хамовниках.

               

              В конце июля жители Хамовников уже сообщали, что кто-то расклеил оппозиционные стикеры на лобовые стекла их авто.

              Напомним, во время незаконных акций протеста произошло несколько скандальных ситуаций, связанных с детьми. В частности, сообщалось о том, как некий «отец с коляской» провоцировал правоохранителей. Другой участник акции прикрывался чужим ребенком, когда его пытались задержать.

              Позднее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг с годовалым сыном и добровольно отдала его третьему лицу.

              Адвокат Шота Горгадзе подчеркивал, что семейная пара, будучи готовой рисковать здоровьем своего ребенка, поступила аморально.

              В субботу в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на мероприятие пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников.

              Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.


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