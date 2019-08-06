Адвокат: Сторонники Навального готовы подвергать опасности своих малолетних детей

Оппозиционеры могли знать, что их не задержат на несанкционированном митинге, если у них на руках маленькие дети, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе, комментируя действия семейной четы, взявшей с собой на акцию оппозиции малолетнего сына.

«У нас по законодательству, по подобным статьям, если они не «тяжкие», если родители не кидались урнами и не провоцировать полицейских, не сажают. У кого маленькие дети, тем не грозит ничего в этом плане. Люба Соболь вам яркий пример – ее только штрафуют, потому что у нее маленький ребенок», – пояснил член Общественной палаты России, адвокат Шота Горгадзе.

«Если же обвинение тяжкое и родителей все же арестовывают, то на место приезжают сотрудники органов опеки и попечительства. Им передают детей. И уже они потом передают детей ближайшим родственникам», – добавил он.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном. «Супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Перовский суд столицы уже зарегистрировал иск прокуратуры о лишении родительских прав.

Кроме того, супружеская пара, участвовавшая в несанкционированной акции в Москве 27 июля с ребенком, в качестве свидетелей проходит по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано появление взрослых с малолетним ребенком на насанкционированной акции оппозиции. Видозапись вызвало острую реакцию пользователей соцсетей, некоторые расценили это, как пример использования взрослыми ребенка в качестве «реквизита», сообщает REGNUM.

Родители, которые вовлекают своих детей в несанкционированную уличную акцию, должны осознавать, что ставят под угрозу и здоровье, и даже жизнь своего ребенка. Ведь в толпе могут оказаться провокаторы. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Она добавила, что использовать малолетних детей в качестве «щита» на митингах недопустимо, но лишение родительских прав – это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение, отношение к своему ребенку.



«Излишне радикальной мерой» назвал угрозу лишения родителей родительских прав и член СПЧ Александр Брод.



В то же время Горгадзе считает, что семейная пара в этом случае поступила аморально. «Как можно относиться к родителям, которые берут своих детей как прикрытие туда, где правоохранительные органы могут применить силу? Мне вообще все равно, каких они политических взглядов. Есть вещи, которые делать априори нельзя. Митинги – это не праздничные шествия с воздушными шарами и цветами, это всегда риск. Но если для взрослых людей риск, вступив в контакт с полицией получить увечье, то что говорить о младенцах, которых держат на руках родители?», – риторически спросил он.

«Эти родители не надлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию ребенка. Они подвергают жизнь ребенка опасности. Не потому что они политически являются сторонниками тех или иных ценностей – это вообще вторично. Они подвергли детей опасности – в этом вся суть», – говорит Горгадзе.

«Как же затуманен разум у сторонников Алексея Навального, что они готовы собственных детей подвергать опасности? У меня встает вопрос: они, что, просто биологические родители этих детей? Они понимают, что такое статус родителя, и что этот статус порождает не только права, но и огромное количество обязанностей? Где то дно, которое внесистемная оппозиция не пробьет?» – недоумевает адвокат. – «Достижение политических целей не стоит и слезинки ребенка».