Молодой человек соскучился по России и незаконно пересек госграницу в Карелии

Tекст: Антон Антонов

Костомукшский городской суд рассмотрел дело о попытке незаконного пересечения границы гражданином России, проживавшим с 2023 года в Австралии, передает ТАСС.

Он был вывезен туда несовершеннолетним, однако с возрастом принял решение вернуться, но официально въехать не решился из-за опасений по поводу слухов о якобы проводящейся принудительной мобилизации. Достигнув совершеннолетия, он собрал деньги, скрыл намерения от родителей и тщательно изучил условия охраны границы между Россией и Финляндией.

В январе 2026 года он прибыл на автомобиле в район Кайнуу на территории Финляндии, после чего пешком, в обход установленных пунктов пропуска, пересек российско-финляндскую государственную границу. На территории России его задержали пограничные службы. Суд назначил ему штраф за нарушение порядка пересечения границы. Приговор еще не вступил в законную силу.

