Автолюбители Москвы пожаловались на расклеенные на машинах оппозиционные стикеры

Жители московских Хамовников сообщили, что ночью неизвестные расклеили на запаркованных в районе автомобилях стикеры с оппозиционным лозунгом «Допускай независимых кандидатов!».

«Сторонники Соболь и ко заклеили ночью все машины в Хамовниках стикерами», – сообщил газете ВЗГЛЯД житель района Хамовники.

Пострадавшие автолюбители выложили фотографии машин со стикерами в местных группах в соцсетях, там они выражают возмущение – стикеры плохо отклеиваются, создают помехи для управления транспортным средством.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ».

Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в субботу в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек.