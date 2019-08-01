Россия решила запросить у Британии сведения о кибердивизии

Российское посольство в Британии намерено запросить у МИД страны сведения по поводу планов создания военных подразделений по борьбе с киберугрозами, об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

«Подобные заявления в части, касающейся России, не могут не вызывать серьезной озабоченности. Посольство намерено в ближайшее время запросить в МИД Великобритании информацию о том, насколько изложенные в прессе материалы соответствуют действительности», – пояснил пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Если сообщения британских СМИ окажутся правдой, то посольство намерено обсуждать и привлекать внимание к этой теме, так как она тесно сопряжена с вопросами международной безопасности, добавил представитель дипмиссии.

В четверг сообщалось, что в Британии появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого – воздействовать на общественное мнение и противников государства.

Эту тему также комментировали в МИД России.