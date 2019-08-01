МИД прокомментировал создание в Британии наступательной антироссийской кибердивизии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о создании Британией войсковых подразделений для наступательных военных действий в информационном пространстве.

«[Это] не просто взятие очередной высоты в антироссийской политике Великобритании, но и фактическое признание агрессивных намерений официального Лондона в цифровой среде», – сказала представитель МИД, передает ТАСС.

«Особая ирония состоит в том, что не прошло и месяца с момента организации британским внешнеполитическим ведомством так называемой глобальной конференции по свободе СМИ, как британские же власти обнажили свои истинные намерения, а именно – манипулировать информацией в военно-политических целях, в том числе в киберсреде», – подвела итог Захарова.

Ранее в четверг сообщалось, что в Британии появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого – воздействовать на общественное мнение и противников государства.