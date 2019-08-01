В Британии появилось подразделение по борьбе с «кибератаками» со стороны России

В армии Соединенного Королевства появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого – воздействовать на общественное мнение и противников государства.

Подразделение получило наименование Шестая дивизия, оно призвано реагировать и предпринимать ответные меры на атаки в Сети. «Характер ведения войны продолжает меняться по мере того, как границы между обычными и нетрадиционными способами ведения войны становятся все более размытыми. Армия должна оставаться адаптирующейся и развиваться как боевая сила», – заявил командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Айван Джонс, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что Шестая дивизия призвана «противостоять «пагубной деятельности», которую якобы ведет Россия, и «угрозам со стороны технологически развитых террористических групп, таких как ИГ*».

Командиром подразделения назначен нынешний глава Сил боевого и тылового обеспечения британской армии генерал-майор Джеймс Баудер, в состав ведомства по борьбе с киберугрозами войдут служащие подразделений британской армии, а также военно-морского флота и ВВС.

В июне появилась информация о многолетних попытках США совершить ряд кибератак на объекты систем управления инфраструктуры в России. О кибератаках на особо важные области российской экономики рассказал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, допустив при этом гипотетическую возможность кибервойны между США и Россией.