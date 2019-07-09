Предприниматель произвел 100 тонн древесного угля на «дальневосточном гектаре»

В Амурской области стартовало производство древесного угля на «дальневосточном гектаре», предприниматель Александр Анисов вместе с семьей получил участок в поселке Тыгда Магдагачинского района, где открыл производственную площадку.

Анисов установил и отладил специализированное оборудование на площадке, уже произведены первые 100 тонн продукции уже произведены, сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Я давно в деревообработке – раньше управлял таким бизнесом, а сейчас использую наработанные знания на «дальневосточном гектаре». В настоящий момент удалось наладить на участке производство угля. Первая партия получилась очень высокого качества – это отмечают наши клиенты. Но мы очень чувствительны к цене, ведь надо конкурировать! Для этого надо полномасштабно настроить производство пиломатериалов», – рассказал получатель «дальневосточного гектара» Александр Анисов.

«Наша задача – в основу производства угля положить переработку отходов деревообработки – для этого необходимо строить новый цех и приобретать оборудование. Сейчас ищем инвесторов», – добавил он.

По словам Александра Анисова, в настоящее время произведенная продукция реализуется на местном рынке, ведь до недавнего времени древесный уголь вообще не производился в Амурской области – все привозили из Хабаровского края и Приморья. Но в планах выход на поставки в Японию и Китай.

Первые встречи с будущими международными клиентами уже состоялись и вопрос стоит лишь в завершении строительства производственной площадки. «Важно отметить, что мы готовы и к отгрузке крупных партий – дело в том, что наш «дальневосточный гектар» расположен в непосредственной близости от технологического съезда железнодорожной ветки», – добавил Александр.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сегодняшний день в Амурской области заключено 6,2 тыс. договоров безвозмездного пользования «дальневосточными гектарами». Для получателей участков в крае доступны 28 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Амурской области, составила 48 млн рублей.

Напомним, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.