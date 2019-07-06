Во Франции указали на преимущества «Северного потока – 2»

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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 220 комментариев

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            6 июля 2019, 09:53

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Если Россия прекратит транзит газа через Украину, страны Европы столкнутся с серьезным «газовым кризисом» уже следующей зимой, заявил экономист и бывший высокопоставленный сотрудник генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.

            Кошар подчеркнул, что вероятность данного развития событий реальна, так как Москва и Киев не могут договориться о новом контракте на транзит газа, тогда как действующий заканчивается 1 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'Opinion.

            «В отсутствие разумного экономического соглашения – то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идем прямой дорогой к газовому кризису этой зимой», – пишет эксперт.

            В этом случае, по его словам, страны Европы ждут перебои с поставками газа, что приведет к значительному росту цен. При этом он подчеркивает, что американский сжиженный газа вряд ли сможет решить проблему из-за его слишком высокой стоимости.

            Потому, заявляет Кошар, Европа должна приложить максимум усилий и посодействовать заключению нового договора на транзит между Москвой и Киевом.

            Кроме того, экономист поддерживает российский газопровод «Северный поток –2», который, по его мнению, имеет неоспоримые экономические преимущества и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок газа на случай окончания транзита через Украину.

            При этом эксперт напоминает об угрозах США, которые намереваются ввести санкции против нового российского газопровода, однако такие действия лишь ухудшат отношения между Вашингтоном и Европой.

            Французский экономист возлагает некоторые надежды на нового президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, способен наладить диалог с Москвой и не допустить «газового кризиса».

            Потому эксперт призывает европейские страны инициировать диалог с украинским президентом и подтолкнуть его к компромиссу с Россией.

            Напомним, в 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В украинском«Нафтогазе» заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Москва говорила о готовности заключить новый контракт.

            В июне 2019 года Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел это «несерьезным» – там считают, что Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.

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