Во Франции указали на преимущества «Северного потока – 2»

Если Россия прекратит транзит газа через Украину, страны Европы столкнутся с серьезным «газовым кризисом» уже следующей зимой, заявил экономист и бывший высокопоставленный сотрудник генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.

Кошар подчеркнул, что вероятность данного развития событий реальна, так как Москва и Киев не могут договориться о новом контракте на транзит газа, тогда как действующий заканчивается 1 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'Opinion.

«В отсутствие разумного экономического соглашения – то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идем прямой дорогой к газовому кризису этой зимой», – пишет эксперт.

В этом случае, по его словам, страны Европы ждут перебои с поставками газа, что приведет к значительному росту цен. При этом он подчеркивает, что американский сжиженный газа вряд ли сможет решить проблему из-за его слишком высокой стоимости.

Потому, заявляет Кошар, Европа должна приложить максимум усилий и посодействовать заключению нового договора на транзит между Москвой и Киевом.

Кроме того, экономист поддерживает российский газопровод «Северный поток –2», который, по его мнению, имеет неоспоримые экономические преимущества и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок газа на случай окончания транзита через Украину.

При этом эксперт напоминает об угрозах США, которые намереваются ввести санкции против нового российского газопровода, однако такие действия лишь ухудшат отношения между Вашингтоном и Европой.

Французский экономист возлагает некоторые надежды на нового президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, способен наладить диалог с Москвой и не допустить «газового кризиса».

Потому эксперт призывает европейские страны инициировать диалог с украинским президентом и подтолкнуть его к компромиссу с Россией.

Напомним, в 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В украинском«Нафтогазе» заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Москва говорила о готовности заключить новый контракт.

В июне 2019 года Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел это «несерьезным» – там считают, что Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.

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