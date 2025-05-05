То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Моди обсудил с военными ответ на теракт в Кашмире
Моди провел встречи с главами ВВС и ВМС по теракту в Кашмире
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел отдельные совещания с командующими ВВС и ВМС по вопросу реагирования на происшествие в Кашмире, сообщает газета The Indian Express.
Встречи Моди с военным руководством прошли на фоне событий в Джамму и Кашмире, передает ТАСС. По данным The Indian Express, командующие ВВС и ВМС рассказали премьеру о готовности своих подразделений к действиям в ответ на теракт в Пахалгаме. В ходе обсуждений глава военно-воздушных сил проинформировал Моди о текущем уровне готовности и возможных вариантах ответных мер, которые рассматривает правительство страны. Как сообщает издание, глава ВМС затронул вопросы безопасности в северной части Аравийского моря. На фоне продолжающихся учений ВМС туда были направлены все оперативные корабли Западного флота с патрульной авиацией и вспомогательными силами. Официальной информации по итогам встреч пока не опубликовано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии приняли решение о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан объявил о «мерах возмездия» против Индии в ответ на действия Нью-Дели, а Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между двумя странами.