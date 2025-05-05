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Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине
Эрдоган поддержал подход Трампа по урегулированию на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом выразил готовность содействовать прекращению конфликтов и оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа.
О содержании телефонного разговора Эрдогана и президента США сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе беседы Эрдоган сообщил, что поддерживает подход Трампа к урегулированию на Украине и «ценит усилия, предпринятые президентом США для прекращения российско-украинской войны», передает ТАСС.
Эрдоган подчеркнул необходимость бесперебойной гуманитарной помощи сектору Газа и заявил, что гуманитарная трагедия там достигла серьезных масштабов. По его словам, крайне важно положить конец страданиям населения региона.
Ранее Эрдоган заверил президента России Владимира Путина в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.
Напомним, в марте турецкий лидер провел телефонный разговор с президентом США, во время которого он заявил, что поддерживает усилия Вашингтона в украинском урегулировании и надеется на совместную работу в разрешении кризиса в Сирии.