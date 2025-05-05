Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Военнослужащие группировки отразили атаку украинской армии и уничтожили две инженерные машины разграждения (ИМР), одну единицу УР-77 (самоходная реактивная установка разминирования на базе САУ «Гвоздика), сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

Также уничтожены два квадроцикла.

В подтверждение опубликованным данным также опубликованы кадры уничтожения ИМР и УР-77 украинских фашистов с помощью FPV-дронов.

Отмечается, что кроме попытки наступления на Теткино, ВСУ пытаются прорваться у населенного пункта Новый Путь.

Между тем Telegram-канал военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что украинские боевики пытаются воспользоваться плохими погодными условиями.

ВСУ намереваются подготовить атаку еще на одном участке, к востоку от Теткино, в Глушковском районе Курской области. Машины разминирования пытаются сделать проходы в минных полях, чтобы за ними смогли пройти бронетехника и десант.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ пытаются проникнуть в Курскую область у Теткино в ходе активного вторжения. По его данным, ВСУ пытаются прорубить дорогу в минных полях, но уже потеряли три инженерные машины. «Слишком очевидный участок границы для провокаций, чтобы они остались безнаказанными», – отметил корреспондент.

По его мнению, у украинской армии нет сил на масштабное вторжение, аналогичное прорыву в 2024 году. Вместе с тем подобные попытки накануне Дня Победы ожидаемы, как и массированные комбинированные атаки по Крыму.

«Ждать можно продолжения и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», – заключил военкор.

В прошлые сутки сообщалось, что группировка «Север» уничтожила более 160 украинских военных на Сумском направлении.