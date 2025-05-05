Суд признал владельца российской франшизы Pandora банкротом

Суд признал банкротом АО «ПанКлуб» с долгом более 4,5 млрд рублей

Tекст: Евгения Караваева

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «ПанКлуб», владеющее российской частью франшизы Pandora, и открыл конкурсное производство, сообщает РИА «Новости».

Суд назначил конкурсным управляющим Якова Геттингера, отчет по делу должен быть представлен 1 октября. Наблюдение в компании было введено в октябре 2024 года по заявлению Сбербанка, требования которого по кредиту составляют свыше 4,5 млрд рублей.

В апрельском собрании кредиторов участвовали Сбербанк, ООО «Управляющая компания «Сити» с требованиями более 977 млн рублей и ООО «ТД «Эверест» с требованиями на 188 млн рублей.

Согласно другому решению суда, по иску ООО «Сбербанк Инвестиции» переданы права на 100% акций «ПанКлуба», ранее принадлежавших кипрской Panclub Enterprises Limited, дочерней структуре истца.

После введения международных санкций директор кипрской компании отказался от управления российским активом. Суд признал Panclub Enterprises «заблокированным активом» и передал контроль над акциями структуре Сбербанка. Как отмечал в 2019 году Оскар Рацин, Сбербанк инвестировал в «ПанКлуб» в 2014 году, когда основным акционером был Максим Ноготков, и позже предъявил требования по долгам после дефолта Ноготкова.

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