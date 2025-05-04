Оппозиционер Симион вышел в лидеры президентских выборов в Румынии по данным exit poll

Tекст: Ольга Иванова

Глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион лидирует на президентских выборах в Румынии по данным exit poll, передает РИА «Новости». Согласно данным компании Avangarde, Симион набирает 30% голосов, а кандидаты от правящей коалиции Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан получают по 23%. По результатам exit poll компании CURS Симион получает 33,1%, Антонеску – 22,9%.

Президентские выборы проходят в Румынии раз в пять лет, и для их признания состоявшимися не требуется минимальной явки. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов, включая Симиона, Антонеску, Дана и других политиков страны.

Избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 по местному времени, что совпадает с московским временем. По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к этому моменту проголосовали 53,21% избирателей. МВД страны сообщило, что серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

По законодательству Румынии, выборы выигрывает тот, кто наберет более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигнет этого показателя, через две недели будет проведен второй тур, в котором победит получивший простое большинство.

Ранее сенатор Диана Шошоакэ преднамеренно испортила избирательный бюллетень на выборах президента Румынии, назвав процесс голосования неконституционным и публично выразив протест.