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Семнадцатилетняя девушка тяжело ранена в перестрелке в Махачкале
Четыре человека получили тяжелые ранения при нападении на наряд ДПС в Махачкале
В результате нападения на сотрудников ДПС в столице Дагестана в больницу доставили четырех тяжелораненых, среди которых семнадцатилетняя девушка.
Четыре человека ранены при перестрелке в Махачкале, передает ТАСС.
Все пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского и находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди раненых – семнадцатилетняя девушка, а также еще три человека.
По словам представителя медицинского учреждения, «все в операционной, все в тяжелом состоянии. По количеству – четыре человека». Подробности об обстоятельствах ЧП и личностях нападавших пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских. Раненых после нападения на полицейских в Махачкале госпитализировали.