Семнадцатилетняя девушка тяжело ранена в перестрелке в Махачкале

Четыре человека получили тяжелые ранения при нападении на наряд ДПС в Махачкале

Tекст: Евгения Караваева

Четыре человека ранены при перестрелке в Махачкале, передает ТАСС.

Все пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского и находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди раненых – семнадцатилетняя девушка, а также еще три человека.

По словам представителя медицинского учреждения, «все в операционной, все в тяжелом состоянии. По количеству – четыре человека». Подробности об обстоятельствах ЧП и личностях нападавших пока не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских. Раненых после нападения на полицейских в Махачкале госпитализировали.